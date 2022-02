Centrodestra spaccato, Meloni risponde picche a Salvini: “E’ il mio orticello e non ci pianto l’ulivo” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb – Alta tensione nel Centrodestra, ormai spaccato, con nuovi attacchi tra la Meloni e Salvini e Tajani che cerca di gettare acqua sul fuoco: ma la leader di FdI potrebbe correre da sola. “Io non faccio più buon viso a cattivo gioco, se non ho garanzie che chi è mio alleato voglia stare in questa metà campo”: è l’avvertimento della Meloni. Centrodestra spaccato, Meloni: “Il mio orticello è il Centrodestra e non ci pianto l’ulivo” Ospite a Non è l’arena, la leader di FdI resta sul piede di guerra nei confronti di Lega e Forza Italia dopo lo strappo sul Mattarella bis. “C’è il rischio che vada da sola?”, le chiede Giletti. “Questo lo vedremo, non dipende solo da me”, è la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb – Alta tensione nel, ormai, con nuovi attacchi tra lae Tajani che cerca di gettare acqua sul fuoco: ma la leader di FdI potrebbe correre da sola. “Io non faccio più buon viso a cattivo gioco, se non ho garanzie che chi è mio alleato voglia stare in questa metà campo”: è l’avvertimento della: “Il mioè ile non ci” Ospite a Non è l’arena, la leader di FdI resta sul piede di guerra nei confronti di Lega e Forza Italia dopo lo strappo sul Mattarella bis. “C’è il rischio che vada da sola?”, le chiede Giletti. “Questo lo vedremo, non dipende solo da me”, è la ...

