Carolina Marconi, dopo il tumore la lotta al Covid: «Non è una semplice influenza» (Di lunedì 7 febbraio 2022) Carolina Marconi è positiva al Covid. L'attrice e influencer, nel mondo dello spettacolo da anni, ha dovuto affrontare molte difficoltà a causa della malattia che l'ha messa a... Leggi su leggo (Di lunedì 7 febbraio 2022)è positiva al. L'attrice e influencer, nel mondo dello spettacolo da anni, ha dovuto affrontare molte difficoltà a causa della malattia che l'ha messa a...

Advertising

Misalu1 : RT @ilmessaggeroit: Carolina Marconi positiva al Covid dopo il tumore: «Febbre e dolore costante, non è una semplice influenza» https://t.c… - ilmessaggeroit : Carolina Marconi positiva al Covid dopo il tumore: «Febbre e dolore costante, non è una semplice influenza» - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Carolina Marconi è risultata positiva al #Covid - fanpage : Carolina Marconi è risultata positiva al #Covid - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Carolina Marconi, dopo il tumore la lotta al Covid. Come sta adesso -