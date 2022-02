(Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Le polemiche dopo Roma-Genoa con il gol annullato ai giallorossi e l'espulsione dida parte dell'arbitro Abisso per proteste, non sembrano finire. Dopo le parole del ct della nazionale difemminile Milena Bertolini impazza l', dalle parole del ct a 90esimo minuto. Il concetto, chiaro e semplice ha scatenato l'ironia dei sostenitori giallorossi che hanno iniziato a postare frasi ironiche creando la nuova esilarante wave che stando sul racconto di episodi inventati con protagonistache compie azioni da cittadino modello. “stamane entrando nel centro sportivo di Trigoria saluterà il personale e le persone che incontrerà, dando la precedenza negli incroci laddove sarà ...

Advertising

Corriere : Invasore di campo in Inter-Milan picchiato dallo steward, scoppia la polemica: «Salvato dai giocatori» - SkySport : JUVENTUS-VERONA 2-0 Risultato finale ? ? #Vlahovic (13') ? #Zakaria (61') ? ? - SkySport : ?? INTER-MILAN 1-2 Risultato finale ? ? #Perisic (38’) ? #Giroud (75’) ? #Giroud (78’) ? SERIE A – 24^ giornata ? ?… - SkySport : Un tifoso del Leicester aggredisce i giocatori del Nottingham Forest dopo il gol. FOTO #SkySport #FACup #Leicester… - TV7Benevento : Calcio: social impazziti, spopola hashtag Zaniolo va educato - -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio social

Il Sannio Quotidiano

... che faranno parte di un video pubblicato sul nostro sito e sui nostri canali: il meglio del ...di Seven Nation Army è diventato praticamente il nostro inno nazionale durante i Mondiali di...pullulano di esperti che si baloccano di stone, bocciate, end, mani rubate, guardie e ... è finito Sanremo, manca un mese e mezzo ai playoff della Nazionale die c'è tempo prima di ...Roma, 7 feb. Le polemiche dopo Roma-Genoa con il gol annullato ai giallorossi e l'espulsione di Zaniolo da parte dell'arbitro Abisso per proteste, non sembrano finire. Dopo le parole del ct della ...L’Inter sorpassa la Juve anche sui social. Dopo la rivoluzione tecnica, arriva anche quella mediatica. A dicembre i nerazzurri scalzano i bianconeri dalla vetta della graduatoria. Il Milan è stabile a ...