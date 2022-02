APE Sociale: proroga al 2022 e nuovi requisiti (Di lunedì 7 febbraio 2022) ROMA – La legge di bilancio 2022 ha prorogato il periodo di sperimentazione dell’APE Sociale fino al 31 dicembre 2022 e ha introdotto nuove condizioni per il riconoscimento del beneficio ai disoccupati e ai lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose. In attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, con il messaggio 20 gennaio 2022, n. 274 l’Inps comunica la riapertura delle domande di riconoscimento L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Inps, 5mln di pensionati sotto i 1000 euro. Licenziamenti, immigrati, ultime sulla riforma pensioni Calcolare il riscatto di laurea col simulatore INPS Domande APE Sociale 2020: riapertura riconoscimento Assegni ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) ROMA – La legge di bilanciohato il periodo di sperimentazione dell’APEfino al 31 dicembree ha introdotto nuove condizioni per il riconoscimento del beneficio ai disoccupati e ai lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose. In attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, con il messaggio 20 gennaio, n. 274 l’Inps comunica la riapertura delle domande di riconoscimento L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Inps, 5mln di pensionati sotto i 1000 euro. Licenziamenti, immigrati, ultime sulla riforma pensioni Calcolare il riscatto di laurea col simulatore INPS Domande APE2020: riapertura riconoscimento Assegni ...

