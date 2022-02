“A me me menavano a scuola”, come Gasparri riesce a svilire tutti i discorsi contro il razzismo | VIDEO (Di lunedì 7 febbraio 2022) Gli insulti vanno sempre condannati, ma non capire la differenza tra gli attacchi dialettici per motivi politici e quelli spinti da ideologia razziste è un gioco a perdere. Maurizio Gasparri, però, riesce a gettare fumo negli occhi durante la sua ospitata a “Non è l’Arena”. Il punto di partenza è stato il monologo di Lorena Cesarini dal palco di Sanremo e, iniziando da lì, il senatore di Forza Italia riesce a compiere un artifizio retorico che svilisce anni di battaglie contro l’odio online (e non solo). Gasparri sminuisce gli insulti razzisti contro chi ha la pelle nera All’inizio, Maurizio Gasparri spiega – correttamente – come in alcune sacche della società ci siano ancora dei pregiudizi razziali e questi devono essere fermamente contestati e ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Gli insulti vanno sempre condannati, ma non capire la differenza tra gli attacchi dialettici per motivi politici e quelli spinti da ideologia razziste è un gioco a perdere. Maurizio, però,a gettare fumo negli occhi durante la sua ospitata a “Non è l’Arena”. Il punto di partenza è stato il monologo di Lorena Cesarini dal palco di Sanremo e, iniziando da lì, il senatore di Forza Italiaa compiere un artifizio retorico che svilisce anni di battagliel’odio online (e non solo).sminuisce gli insulti razzistichi ha la pelle nera All’inizio, Mauriziospiega – correttamente –in alcune sacche della società ci siano ancora dei pregiudizi razziali e questi devono essere fermamente contestati e ...

neXtquotidiano : “A me me menavano a scuola”, come #Gasparri a #NonelArena riesce a svilire tutti i discorsi contro il razzismo | VI… - sbatecaz : @nattydoctor @Manuela09467313 @sebmes È la classica boomer purtroppo. Venuta su in una scuola completamente diversa… - pasquino2000 : RT @SimoneBonzanini: Il Maestro Gregorio Calculli a scuola lo menavano anche i bidelli. #Sanremo2022 - SimoneBonzanini : Il Maestro Gregorio Calculli a scuola lo menavano anche i bidelli. #Sanremo2022 -