Vlahovic-Juve | subito gol all’esordio!

Sono bastati solo 13 minuti a Dusan Vlahovic per segnare il suo primo gol con la maglia bianconera. Servito da Dybala, il serbo è rimasto freddo davanti a Montipo', superandolo con un pallonetto. Primo gol e uno a zero per la Juventus, che continua a cercare – e trovare – il suo nuovo attaccante. Gol che ha fatto esaltare i tifosi allo Stadium, molto contenti per l'ottima campagna acquisti fatta dalla società bianconera: con il serbo che rappresenta il fiore all'occhiello, è partito titolare anche il neo acquisto Zakaria.

