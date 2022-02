Un posto al sole, anticipazioni dal 7 all'11 febbraio: Nunzio lascerà Chiara (Di domenica 6 febbraio 2022) Un clamoroso colpo di scena terrà banco ad Un posto al sole, come testimoniano le anticipazioni dal 7 all'11 febbraio. Nunzio, infatti, verrà assalito da una profonda gelosia dopo aver visto Chiara in compagnia di Ludovico e perderà il controllo. In seguito, tormentato dai sospetti e dai dubbi circa il suo rapporto con la Petrone, il ragazzo deciderà di troncare la loro relazione. Più tardi, Chiara, con il cuore a pezzi per aver chiuso con Nunzio, si ritroverà a dover formalizzare l'ingresso nel Gruppo Petrone di Roberto Ferri che potrebbe approfittare della fragilità emotiva della ragazza. Intanto, Clara si ritroverà di colpo senza lavoro, ma in suo soccorso arriverà Alberto che le offrirà di pagare lui le sue spese e quelle di Federico, mentre ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 6 febbraio 2022) Un clamoroso colpo di scena terrà banco ad Unal, come testimoniano ledal 7 all'11, infatti, verrà assalito da una profonda gelosia dopo aver vistoin compagnia di Ludovico e perderà il controllo. In seguito, tormentato dai sospetti e dai dubbi circa il suo rapporto con la Petrone, il ragazzo deciderà di troncare la loro relazione. Più tardi,, con il cuore a pezzi per aver chiuso con, si ritroverà a dover formalizzare l'ingresso nel Gruppo Petrone di Roberto Ferri che potrebbe approfittare della fragilità emotiva della ragazza. Intanto, Clara si ritroverà di colpo senza lavoro, ma in suo soccorso arriverà Alberto che le offrirà di pagare lui le sue spese e quelle di Federico, mentre ...

