Slittino | Pechino 2022 | Natalie Geisenberger graffia nell’ultima prova Bene le italiane

Allo Yanqing National Sliding Centre sono andate in scena le ultime due prove cronometrate dello Slittino femminile, preludio delle quattro manche che assegneranno le medaglie alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L'ultimo graffio è stato apportato dalla tedesca Natalie Geisenberger, vincitrice a Sochi 2014 e PyeongChang 2018. La Campionessa Olimpica insegue il suo terzo sigillo consecutivo (e il quarto podio in carriera, considerando l'argento di Vancouver 2010). La teutonica ha timbrato il crono di 59.018, precedendo di 0.198 la connazionale Anna Berreiter. Terzo posto per l'austriaca Madeleine Egle a 0.341. La tedesca Julia Taubitz ha firmato il miglior tempo nella quinta prova (58.868), precendo Berreiter di 0.198 ed Egle di 0.232. La detentrice della Coppa del Mondo ha poi ...

