Serie C 2021 2022 | festa Catanzaro | Vazquez e Martinelli abbattono l’Avellino

(Di domenica 6 febbraio 2022) Lo scontro d’alta quota del girone C della venticinquesima giornata dellase l’aggiudica il. I calabresi hanno sconfitto in casa per 2-0agganciandolo alla terza posizione della classifica (insieme al Monopoli) ad un solo punto dalla Virtus Francavilla. Primo tempo obiettivamente brutto ma nella ripresa i padroni di casa hanno ampiamente meritato di vincere. Decisivo il gioco spumeggiante sulla fascia sinistra, che ha consentito adi siglare la prima rete. Verso la metà della seconda frazione è poi arrivato il gol che ha chiuso definitivamente la pratica con. Negli ultimissimi minuti da segnalare anche l’espulsione di Dossena, con gli irpini che sono rimasti in dieci uomini. RIVIVI LA DIRETTA LIVE IL MATCH – ...

Advertising

SkySport : ?? INTER-MILAN 1-2 Risultato finale ? ? #Perisic (38’) ? #Giroud (75’) ? #Giroud (78’) ? SERIE A – 24^ giornata ? ?… - SkySport : ATALANTA-CAGLIARI 1-2 Risultato finale ? ? #Pereiro (50’) ? #Palomino (64’) ? #Pereiro (68’) ? ?… - SkySport : VENEZIA-NAPOLI 0-2 Risultato finale ? ? #Osimhen (59') ? #Petagna (90+10') ? ? - SAID73071004 : RT @Rossonerosemper: RT se la tua squadra ha vinto almeno un derby nella Serie A 2021/22 #InterMilan - zazoomblog : LIVE – Brindisi-Reggio Emilia 45-36 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Brindisi-Reggio #Emilia #45-… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2021

Anche se a partire da novembre, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi dellee dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Dacia, il match valido per la 24ª giornata di/2022 tra Udinese e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Dacia, Udinese e Torino si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della/...Le formazioni ufficiali di Juventus Verona match valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Juventus Verona, match ...Juventus - Verona è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie A 2021/2022. La partita è in programma il giorno 6 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Allianz Stadium di Torino. Arbitro ...