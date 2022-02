Sei pazzo? Non me l' aspettavo da te La Venier assaltata da Morandi | cosa ha combinato Gianni | Guarda

(Di domenica 6 febbraio 2022) Un bacio sulla bocca a Maradi un entusiastain scena sul palco del Teatro Ariston durante Domenica In, nella puntata dedicata a Sanremo. Maradivertita ha scherzato: "Ma che fai? Sei? Dov'è Anna?", ha chiesto lariferendosi all'inseparabile moglie di. "Per fortuna Nicola - ha ribattutoriferendosi al marito di Mara- è ai Caraibi. Mica ci può vedere". "Come no? Con Rai Italia ci vedono dappertutto", ha risposto Mara. Per poi rivelare: "Io l'ho corteggiato tanto ma lui si è sempre sottratto. E adesso mi presenta così" Il terzo classificato del Festival di Sanremo con la canzone “Apri tutte le porteha raccontato la ...

Mara divertita ha scherzato: 'Ma che fai?? Dov'è Anna?', ha chiesto Mara riferendosi all'inseparabile moglie di Gianni. 'Per fortuna Nicola ha ribattuto Gianni riferendosi al marito di Mara ...' Ma? ', ha esordito Mara Venier dopo che il cantante ha baciato improvvisamente la conduttrice sul palco dell'Ariston. L'artista si è esibito sulle note di Apri tutte le porte e ha ...Al 32' arriva il nuovo vantaggio per l'Ardor con Coccia: in un primo momento la palla colpisce l'incrocio e rimbalza come una saetta in rete lasciando il portiere interdetto, convinto che ormai fosse ...Durante la lunga diretta, inoltre, numerosi giornalisti e personaggi noti del- lo spettacolo come Christian De Sica, Alba Parietti, Pino Strabioli e molti altri. Un puntata speciale che vedrà ospiti, ...