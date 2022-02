Sanremo, la grande cerimonia dei media (Di domenica 6 febbraio 2022) All’1 e 56 della domenica (oggi), si è conclusa la lunga kermesse sanremese, durata complessivamente cinque giorni e per un totale di circa ventiquattro ore di show, con l’aggiunta di altri device, social e radio. Già, la radio, con la rete due della Rai efficace e brillante e non mera ripetizione, si conferma una scuola straordinaria dei e nei riti dello spettacolo. Se è vero che Fiorello, Jovanotti e lo stesso Amadeus vengono proprio da lì. Amadeus, che pare correre … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 6 febbraio 2022) All’1 e 56 della domenica (oggi), si è conclusa la lunga kermesse sanremese, durata complessivamente cinque giorni e per un totale di circa ventiquattro ore di show, con l’aggiunta di altri device, social e radio. Già, la radio, con la rete due della Rai efficace e brillante e non mera ripetizione, si conferma una scuola straordinaria dei e nei riti dello spettacolo. Se è vero che Fiorello, Jovanotti e lo stesso Amadeus vengono proprio da lì. Amadeus, che pare correre … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

SanremoRai : “C’è un grande prato verde dove nascono speranze” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - CB_Ignoranza : Sangiovanni arriva sul palco di Sanremo e mette la sciarpa del Milan ad Amadeus, grande tifoso interista dopo la sc… - fanpage : 'Stasera spero in una grande festa comunque andrà. Alla fine è stato un bel Sanremo, con il pubblico, la musica è s… - mammeonline : 'Le parole sono come gli amanti: quando non funzionano vanno cambiati, subito.' Sostituire la parola #diversità con… - sara13100613 : RT @AndreSannaPau: Adoro il modo in cui tutti gli artisti si siano supportati a vicenda durante il Festival, al di là di ogni classifica po… -