Sanremo 2022 | siparietto Sangiovanni-Amadeus | Nooooo! La sciarpa del Milan VIDEO

(Di domenica 6 febbraio 2022) Tante sorprese ieri al 72esimo Festival diche si è concluso non solo con la vittoria di Mahmood e Blanco con la loro canzone “Brividi”, ma ha visto per protagonisti anchee...

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

di Redazione Online La diretta della conferenza stampa di oggi, dopo la finale diUltima conferenza stampa sull'onda dell'entusiasmo per il Festival di: gli ascolti hanno fatto registrare risultati straordinari anche nella finale, con una share media del 65% e un aumento del 10% rispetto allo scorso anno. Amadeus, trionfatore del ...Così il direttore di Rai1 Stefano Coletta, commentando il festival diappena concluso con risultati da record. 'Ogni singolo partecipante aveva voglia di abbracciarlo. Si sentiva protetto e ...(ANSA) - SANREMO, 06 FEB - "Alla vigilia avevo detto in maniera sbruffona che se mi fossi ammalato, saremmo rimasti tutti qui per dieci giorni. Ma la mia più grande paura era contagiarmi. Non c'era un ...(ANSA) - SANREMO, 06 FEB - "Voglio fare un peana per Amadeus: ha condotto in modo magistrale sia la parte artistica che la conduzione del festival": è la soddisfazione di Carlo Fuortes, ad Rai, oggi ...