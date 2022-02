Sanremo 2022 | Rovazzi | “Festival mi ha portato fuori dal buio”

Leggi su italiasera

(Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Sono felice di aver fatto parte di questo bellissimodi. Venivo da un periodoe, poco prima del, mi è successa una cosa che rischiava di farmi ricadere. Per fortuna ho passato una settimana bellissima sulla nave del, con Orietta, che è una donna divertente e dolcissima”. Così Fabioha parlato del nuovo inizio che per lui ha rappresentato, dopo due anni di lontananza dalle scene, coinciso con un brutto periodo personale per l’artista. Durante la prima ondata,, orfano di padre e legatissimo ai nonni, aveva perso il nonno per il Covid. Nell’estate scorsa aveva spiegato in un lungo post che si era astenuto dall’appuntamento con i tormentoni estivi che ...