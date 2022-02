Sanremo 2022 | questa sera si chiude con il DietroFestival

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 6 febbraio 2022) Amadeus Se non ne avete avuto abbastanza del Festival di, per voi c’è ancora qualcosa da vedere e scoprire su quanto avvenuto al Teatro Ariston dal 1 al 5 febbraio e sarà trasmesso nell’appuntamento speciale con il, previsto per oggi alle 20.35 su Rai1. Nella fascia oraria che da circa una settimana è stata occupata da PrimaFestival - che per la prima volta quest’anno si è collegato in diretta dal backstage – arriva il: cinquanta minuti circa di video e dichiarazioni per raccontare tutti i retroscena della 72° edizione del Festival della Canzone Italiana, con un linguaggio moderno e quanto più possibile accattivante. Un prodotto chedi fatto la settimana sanremese e che è stato già sperimentato nel 2020 (con un risultato del 22.9% di share e ...