Salernitana | Colantuono | “Crediamoci fino alla fine”

(Di domenica 6 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Dal mercato di gennaio sono arrivati tanti nuovi calciatori e adesso per noi inizia un nuovo campionato. Dobbiamo partire bene già da domani, ci aspetta una partita difficile ma molto importante che non possiamo sbagliare“. Così Stefano, allenatore della, ha presentato la sfida di domani sera contro lo Spezia. “Loro sono una squadra che ha fatto molto bene nell’ultimo periodo e va rispettata ma dobbiamo giocarci le nostre chance e cominciare a vincere le partite per raggiungere la salvezza. La squadra si è allenata bene ed è cresciuta la qualità – ha aggiunto – servirà una partita di spessore per ottenere un risultato positivo. Abbiamo ancora un altro allenamento, valuteremo bene la migliore formazione da mettere in campo sapendo che nella squadra deve prevalere sempre un grande equilibrio. I ...