Sabrina Ferilli | tensioni con Amadeus? Ecco perché il web ne è convinto

(Di domenica 6 febbraio 2022) Su Twitter scoppia ilGate Ieri sera nel corso della serata finale del Festival di Sanremo 2022 ad arrivare all’Ariston come co-conduttrice diè stata. La verace e amata attrice ancora una volta ha saputo conquistare il cuore del pubblico e del web con la sua simpatia e con la L'articolo proviene da Novella 2000.

Ultime Notizie dalla rete : Sabrina Ferilli

Fuorionda di. Con chi ce l'aveva la verace romana nel dietro le quinte del Festival? Le parolacce sono volate poco prima del gran finale. C'è chi dice che ci siano stati attriti con ...Piccolo giallo nel dopo finale del Festival di Sanremo 2022 . Riguarda un fuori onda die che sta circolando sui social. La co - conduttrice prima della consegna dei premi, avrebbe detto 'Sta facendo il pezzo di m...'. Non è chiaro a chi si sarebbe rivolta la. Ma ...Torniamo al solito tran tran, i più patriottici possono consolarsi con le Olimpiadi invernali di Pechino, iniziate da un paio di giorni, la maggior parte ritornerà mestamente a parlare di vaccinazioni ...Sabrina Ferilli, ieri sera a fianco di Amadeus, è stata la regina della serata durante la quale è stato fatto un omaggio a Lucio Dalla e a Raffaella. Sempre da record gli ascolti per Rai 1.