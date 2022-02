Pechino 2022, gigante femminile sci alpino oggi in tv: orario e diretta streaming (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il programma, gli orari e la diretta tv dello slalom gigante femminile di sci alpino alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Cancellata la discesa libera maschile, sarà il gigante femminile a dare il via al programma olimpico di sci alpino. Appuntamento alle ore 2.30 italiane con Marta Bassino e Federica Brignone al cancelletto di partenza per la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 7:30. LA diretta LIVE IL REGOLAMENTO IL CALENDARIO COMPLETO LA START LIST La diretta tv – La gara verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, con streaming su Rai Play. Sarà inoltre possibile seguirla su Eurosport 1 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il programma, gli orari e latv dello slalomdi scialle Olimpiadi invernali di. Cancellata la discesa libera maschile, sarà ila dare il via al programma olimpico di sci. Appuntamento alle ore 2.30 italiane con Marta Bassino e Federica Brignone al cancelletto di partenza per la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 7:30. LALIVE IL REGOLAMENTO IL CALENDARIO COMPLETO LA START LIST Latv – La gara verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, consu Rai Play. Sarà inoltre possibile seguirla su Eurosport 1 ed inin abbonamento su discovery+ ed Eurosport ...

