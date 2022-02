Pechino 2022 | discesa maschile sci alpino oggi in tv | orario e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di domenica 6 febbraio 2022) Il programma, gli orari e latv dellaliberadi scialle Olimpiadi invernali di. E’ tempo di esordio nella rassegna olimpica anche per lo sci. Si partirà con gli uomini, che scenderanno in pistaalle ore 4 italiane per la prima imperdibile gara. Tanta attesa per i tre azzurri in gara: Dominik Paris, Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia. SEGUI IL LIVE DELLA GARA IL REGOLAMENTO IL CALENDARIO COMPLETO LA START LIST Latv – La gara verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, consu Rai Play. Sarà inoltre possibile seguirla su Eurosport 1 ed inin abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player. SportFace.