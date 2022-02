Papa Francesco | “Grazie al popolo marocchino | ce l’ha messa tutta per cercare di salvare il piccolo Ryan”

(Di domenica 6 febbraio 2022) “Sui giornali leggiamo sempre tante cose brutte vorrei oggi menzionare alcune cose belle. Nel Marocco tutto unsi è aggrappato perRayan, tutti erano lì lavorando perun bambino. Cenno, purtroppo non cenno fatta.a questoper questa testimonianza”. A citare la vicenda del bambino caduto in un pozzo in Marocco, e della partecipazione di tanti alle operazioni di soccorso, nel tentativo di salvarlo, è stato, a conclusione dell’Angelus in Piazza San Pietro L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

"Noi siamo abituati a vedere, a leggere sui media tante cose brutte, notizie brutte, incidenti, assassini, tante cose... ma io vorrei oggi menzionare due cose belle", ha dettoal termine dell'Angelus. "Una e' nel Marocco - ha proseguito - , come tutto un popolo si e' aggrappato per salvare Rayan, e tutto il popolo li' che lavorava per salvare un bambino. Ce l'...Ecco le anticipazioni per la puntata di Che tempo che fa in onda oggi 6 febbraio 2022 su Rai ...Fabio Fazio, infatti, intervisterà Papa Francesco. Bergoglio si è sempre dimostrato una persona semplice e si è prestato a prendere parte ad alcuni interventi tv, ma per un programma ...E immaginiamo che così sarà questa intervista davvero molto attesa in onda oggi 6 febbraio 2022 su Rai 3. Non si concede spesso Papa Francesco ma ogni volta che lo fa, regala sempre tanta saggezza.