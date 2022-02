"Nessuno uomo perbene...". Loredana Bertè commossa da Achille Lauro: parole pesantissime (su Mia Martini) (Di domenica 6 febbraio 2022) Nella serata di venerdì, a Sanremo, Achille Lauro ha omaggiato Loredana Bertè, direttamente dal palco dell'Ariston, con una lettera in cui ha recitato una rivisitazione di Sei bellissima, uno dei brani più celebri della cantante, pubblicato nel 1975 e che racconta una tormentata storia d'amore. Il tutto dopo essersi esibito proprio con la Bertè nella serata delle cover. Nella lettera, Achille Lauro chiede scusa alla donna protagonista del brano: "Che strano uomo sono io, incapace di chiedere scusa, perché confonde il perdono con la vergogna. Che strano uomo sono io, che ti chiama pagliaccio perché pensa di dover combattere ciò che non riesce a raggiungere. Che strano uomo sono io, capace solo di dire sei ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) Nella serata di venerdì, a Sanremo,ha omaggiato, direttamente dal palco dell'Ariston, con una lettera in cui ha recitato una rivisitazione di Sei bellissima, uno dei brani più celebri della cantante, pubblicato nel 1975 e che racconta una tormentata storia d'amore. Il tutto dopo essersi esibito proprio con lanella serata delle cover. Nella lettera,chiede scusa alla donna protagonista del brano: "Che stranosono io, incapace di chiedere scusa, perché confonde il perdono con la vergogna. Che stranosono io, che ti chiama pagliaccio perché pensa di dover combattere ciò che non riesce a raggiungere. Che stranosono io, capace solo di dire sei ...

