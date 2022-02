Meteo, tornano piogge e temporali: impulso freddo in Italia (Di domenica 6 febbraio 2022) Nuova fase perturbata per l’Italia, con il Meteo che lunedì e martedì sarà caratterizzato da piogge e temporali: cosa sta succedendo. Il Meteo sulla penisola Italiana sta entrando in una nuova fase, in cui torneranno piogge e temporali. Un impulso freddo transiterà sulla penisola rimescolando le carte in tavola dal punto di vista atmosferico: tutte L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 6 febbraio 2022) Nuova fase perturbata per l’, con ilche lunedì e martedì sarà caratterizzato da: cosa sta succedendo. Ilsulla penisolana sta entrando in una nuova fase, in cui torneranno. Untransiterà sulla penisola rimescolando le carte in tavola dal punto di vista atmosferico: tutte L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

infoitinterno : METEO Italia, lunedì tornano PIOGGIA, VENTO e NEVE in montagna - MeteoGiuliacci : METEO, lunedì tornano PIOGGIA, VENTO e NEVE! - telodogratis : Il Meteo in Sicilia, tornano le nuvole ma senza pioggia – LE PREVISIONI - MeteoGiuliacci : METEO, la prossima settimana tornano un po' di PIOGGIA e di NEVE! Ecco dove e quando: - ilmeteoit : #Meteo: l'INVERNO sta per tornare sull'ITALIA... -