Messa in Tv oggi domenica 6 febbraio 2022: orari, canale e diretta streaming (Video) (Di domenica 6 febbraio 2022) Messa in tv domenica 6 febbraio 2022. Come ogni domenica, in quest'articolo tutti i fedeli, che desiderano seguire la Messa in televisione, troveranno il programma completo. Insomma: dove guardare la Messa in tv oggi domenica 6 febbraio? Chi vuole troverà tutte le funzioni religiose in calendario per oggi, domenica 6 febbraio 2022. Su Rai 1 dopo il programma A sua immagine, condotto come sempre a partire dalle 10.30 da Lorena Bianchetti, ci sarà la Santa Messa. L'appuntamento con la liturgia è alle 10.55 dalla Cattedrale di Cosenza. Ma non finisce qui. Alle 12, come sempre, ci sarà la Recita dell'Angelus di Papa Francesco in ...

