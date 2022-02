LIVE Varese-Virtus Bologna 80-81, Serie A basket 2022 in DIRETTA: gli emiliani vincono, ma Keene manca la tripla del colpaccio! (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per aver seguito con noi la DIRETTA di questa sfida di basket e buona giornata! Vince, dunque, la Virtus Bologna che supera 80-81 Varese e conquista il successo nel match della diciannovesima giornata di Serie A di basket. Quinto successo consecutivo per la squadra di Scariolo che raggiunge Milano in vetta alla classifica. Varese che cade dopo quattro successi e resta terz’ultima. 80-81 Sbaglia la tripla della vittoria di Keene! Vince la Virtus, ma rischia fino alla sirena! 80-81 Uno su due ai liberi per Beane 79-81 Canestro di Weems 79-79 Tre su tre ai liberi per Keene e parità! ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per aver seguito con noi ladi questa sfida die buona giornata! Vince, dunque, lache supera 80-81e conquista il successo nel match della diciannovesima giornata diA di. Quinto successo consecutivo per la squadra di Scariolo che raggiunge Milano in vetta alla classifica.che cade dopo quattro successi e resta terz’ultima. 80-81 Sbaglia ladella vittoria di! Vince la, ma rischia fino alla sirena! 80-81 Uno su due ai liberi per Beane 79-81 Canestro di Weems 79-79 Tre su tre ai liberi pere parità! ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Varese-Virtus Bologna 69-73 Serie A basket 2022 in DIRETTA: i lombardi tentano la rimonta a 5? dalla fine -… - zazoomblog : LIVE Varese-Virtus Bologna 48-41 Serie A basket 2022 in DIRETTA: Vene e Beane fanno volare Varese in un secondo qua… - zazoomblog : LIVE Varese-Virtus Bologna 16-25 Serie A basket 2022 in DIRETTA: break degli emiliani che scappano via - #Varese-V… - zazoomblog : LIVE Varese-Virtus Bologna 11-10 Serie A basket 2022 in DIRETTA: grande equilibrio all’Enerxenia Arena - #Varese-V… - zazoomblog : LIVE – Varese-Virtus Bologna 48-41 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Varese-Virtus #Bologna #48-41… -