LIVE Slittino | Olimpiadi 2022 in DIRETTA | è il momento decisivo | Fischnaller si gioca il bronzo

(Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.55 Che run per Kindl che va in testa! Miglior tempo di manche, occhio a Ludwig che non può sbagliare nonostante un vantaggio di 113 millesimi. 14.54 Ora Wolfgang Kindl: andare avanti per mettere pressione a Luwdig. 14.53 NON SBAGLIA NULLA L’AZZURRO E FA LA DIFFERENZA! 192 millesimi di margine su Felix Loch, l’Italia torna sul podio ai Giochi nellodopo Sochi 2014!!! 14.52 C’È LA MEDAGLIA!!!!RRR!!! VA DAVANTI DOMINIK!!!! 14.51 Ora è il: Dominikper la medaglia, 127 millesimi da gestire su Felix Loch. 14.50 SBAGLIA APARJODS! Il lettone sbatte sul muro nella penultima curva e dice addio alle chance di medaglia, andando alle spalle di Loch. 14.48 Felix Loch va al comando, ma la ...

Advertising

sassyagron : RT @sportface2016: ?? #Live #Luge #Slittino - Singolo maschile ?? DOMINIK #FISCHNALLER ???? A MEDAGLIA! L'azzurro è primo quando mancano solo… - MattiaGallo17 : RT @sportface2016: ?? #Live #Luge #Slittino - Singolo maschile ?? DOMINIK #FISCHNALLER ???? A MEDAGLIA! L'azzurro è primo quando mancano solo… - fedecaccy : RT @sportface2016: ?? #Live #Luge #Slittino - Singolo maschile ?? DOMINIK #FISCHNALLER ???? A MEDAGLIA! L'azzurro è primo quando mancano solo… - sportface2016 : ?? #Live #Luge #Slittino - Singolo maschile ?? DOMINIK #FISCHNALLER ???? A MEDAGLIA! L'azzurro è primo quando mancano… - Nerys__ : #Slittino #Luge ??LIVE ?? Singolo maschile Ultima manche ???? Dominik Fischnaller È MEDAGLIAAAAAAAAAAAAA… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Slittino

13.55 Eccoci ritrovati, appuntamento con la storia in quel di Pechino: si assegnano le medaglie per quanto riguarda il singolo maschile di. 13.10 La nostra direttasi interrompe ......10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Svizzera - USA, Girone A donne ore 14:15,: quarta manche singolo ... con la possibilità di scegliere in qualsiasi momento cosa vedere,e on demand, oltre che di ...per una medaglia nel singolo maschile di slittino. Dalle 12:30 vi racconteremo rigorosamente LIVE in diretta scritta la terza e l’ultima manche in cui l’azzurro proverà a regalarci un sogno Dopo i due ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.22 Ricordiamo che in gara c'è anche un altro azzurro, Leon Felderer, che si sta ben difendendo con la dodicesima piazza. 12.20 La situazione vede il nostro ...