Lille-PSG, le formazioni ufficiali: Donnarumma titolare (Di domenica 6 febbraio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Lille-PSG, match che chiude la ventitreesima giornata di Ligue 1. Arbitro dell’incontro sarà François Letexier. Calcio d’inizio ore 20:45 allo Stade Pierre Mauroy di Lille. Reduce fino ad ora di una stagione deludente, il Lille campione in carica della scorsa Ligue 1, se la dovrà vedere questa sera contro un’avversaria superiore. Nella gara d’andata a nulla servì il gol del vantaggio iniziale firmato da Jonathan David. Al canadese poi, risposero negli ultimi 20? Marquinhos e Di Maria che regalarono tre punti preziosi al Paris. La squadra di Jocelyn Gourvennec dopo aver vinto la prima partita del 2022 contro il Lorient, è incappato in una brutta sconfitta per 2-0 sul campo del Brest, dimostrando l’andamento altalenante di questa stagione. Momentaneamente ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 6 febbraio 2022) Riportiamo ledi-PSG, match che chiude la ventitreesima giornata di Ligue 1. Arbitro dell’incontro sarà François Letexier. Calcio d’inizio ore 20:45 allo Stade Pierre Mauroy di. Reduce fino ad ora di una stagione deludente, ilcampione in carica della scorsa Ligue 1, se la dovrà vedere questa sera contro un’avversaria superiore. Nella gara d’andata a nulla servì il gol del vantaggio iniziale firmato da Jonathan David. Al canadese poi, risposero negli ultimi 20? Marquinhos e Di Maria che regalarono tre punti preziosi al Paris. La squadra di Jocelyn Gourvennec dopo aver vinto la prima partita del 2022 contro il Lorient, è incappato in una brutta sconfitta per 2-0 sul campo del Brest, dimostrando l’andamento altalenante di questa stagione. Momentaneamente ...

