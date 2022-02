La storica intervista di Fazio a Papa Francesco | ' Ai genitori dico di giocare con i loro figli | si cresce insieme'

(Di domenica 6 febbraio 2022) "Una domanda a cui mai sono riuscito a rispondere è " perché soffrono i bambini? " Non ho risposte a questo. Non c'è risposta . Lui è forte nell'amore, l'odio la distruzione è nelle mani di un altro. ...

Ultime Notizie dalla rete : storica intervista

Per la prima volta un pontefice rilascia un'in diretta tv. Papa Francesco , ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3, commenta con il conduttore una serie di temi caldi, dalle guerre alla questione migranti, dal Covid alla ..."Una domanda a cui mai sono riuscito a rispondere è " perché soffrono i bambini? " Non ho risposte a questo. Non c'è risposta . Lui è forte nell'amore, l'odio la distruzione è nelle mani di un altro. ...«Una domanda a cui mai sono riuscito a rispondere è "perché soffrono i bambini?" Non ho risposte a questo. Non c'è risposta. Lui è forte nell’amore, l’odio la distruzione è nelle mani di ...Nell’intervista, la prima rilasciata ad un emittente italiana ... ma la scelta di concedere un collegamento da Casa Santa Marta in Vaticano è assolutamente storica. Scopriamo quindi quali sono state ...