Juventus, tifosi preoccupati: accadrà anche quest’anno? Il problema dall’Argentina (Di domenica 6 febbraio 2022) Molte volte sono i dettagli a regalare la verità e i tifosi della Juventus sono davvero preoccupati per un possibile scenario già visto ieri. Il mercato si sa che non dorme mai e non smette mai di regalare novità succulenti e interessanti, ma forse in quest’occasione il suggerimento su ciò che avverrà arriva dal Sudamerica, con le qualificazioni al Mondiale che fanno da monito. La Fifa ha deciso per una strada e bizzarra sosta per le nazionali in questo periodo di fine gennaio che ha coinvolto tutte le squadre tranne quelle europee. In Sudamerica dunque si sono giocati due turni di qualificazione e l’Argentina, seppur già qualificata per la competizione iridata, ha deciso comunque di schierare la miglior squadra onorando così il torneo. Senza Lionel Messi, il tecnico Scaloni ha scelto di ripiegare su un tridente nuovo, con Di Maria e ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 6 febbraio 2022) Molte volte sono i dettagli a regalare la verità e idellasono davveroper un possibile scenario già visto ieri. Il mercato si sa che non dorme mai e non smette mai di regalare novità succulenti e interessanti, ma forse in quest’occasione il suggerimento su ciò che avverrà arriva dal Sudamerica, con le qualificazioni al Mondiale che fanno da monito. La Fifa ha deciso per una strada e bizzarra sosta per le nazionali in questo periodo di fine gennaio che ha coinvolto tutte le squadre tranne quelle europee. In Sudamerica dunque si sono giocati due turni di qualificazione e l’Argentina, seppur già qualificata per la competizione iridata, ha deciso comunque di schierare la miglior squadra onorando così il torneo. Senza Lionel Messi, il tecnico Scaloni ha scelto di ripiegare su un tridente nuovo, con Di Maria e ...

Advertising

GiovaAlbanese : #Dybala di passaggio al J Hotel: e i tifosi tutti pazzi per lui ?? #Juventus - GiovaAlbanese : #Kulusevski in partenza da Torino: 'Un saluto ai tifosi. Sono stato bene, spero un giorno di tornare' #Juventus… - MarcelloChirico : #Paratici criticato dai tifosi del #Tottenham ma sta soltanto riprendendosi giocatori GIOVANI che lui aveva preso p… - msgiusi : RT @caterinapullia: Del Piero vuole palesemente tornare alla Juventus. La verità è che, per noi tifosi, non è mai andato via. Come lui, nes… - assilemamore : RT @caterinapullia: Del Piero vuole palesemente tornare alla Juventus. La verità è che, per noi tifosi, non è mai andato via. Come lui, nes… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus tifosi Allegri "Ottimo lavoro sul mercato, Vlahovic top" ... Tudor sta portando avanti un grande lavoro e ricordo che nelle ultime 4 partite la Juventus non ha ... 'La società è stata brava ad anticipare i tempi, ha fatto un gran regalo a me e ai tifosi. La Juve ...

Fiorentina, striscione dei tifosi al Franchi: "Who needs Vlahovic?" ...di Vlahovic Prima del match contro la Lazio una parte dei tifosi della Fiorentina ha mandato un messaggio a Dusan Vlahovic, che nell'ultima sessione di mercato è passato ai rivali della Juventus. ...

Del Piero e il video da "Brividi" che fa emozionare i tifosi della Juve Tuttosport Bonolis attacca la Juventus: «Ma come si fa? Paratici lavora ancora per loro. Da Calciopoli a…» Guarda caso sono rientrati da quello che hanno speso per Vlahovic. Non è che Paratici, in fondo, ha lavorato ancora per avvantaggiare la Juve? Ho letto anche che alcuni tifosi del Tottenham non siano ...

I tifosi della Fiorentina lanciano una fracciatina: "Who needs Vlahovic?" FIRENZE, 03 FEB - Un 37enne è stato denunciato dalla Digos di Firenze per aver affisso lo striscione a firma dei tifosi Viking della Juve apparso domenica scorsa sulle cancellate dello stadio Franchi, ...

... Tudor sta portando avanti un grande lavoro e ricordo che nelle ultime 4 partite lanon ha ... 'La società è stata brava ad anticipare i tempi, ha fatto un gran regalo a me e ai. La Juve ......di Vlahovic Prima del match contro la Lazio una parte deidella Fiorentina ha mandato un messaggio a Dusan Vlahovic, che nell'ultima sessione di mercato è passato ai rivali della. ...Guarda caso sono rientrati da quello che hanno speso per Vlahovic. Non è che Paratici, in fondo, ha lavorato ancora per avvantaggiare la Juve? Ho letto anche che alcuni tifosi del Tottenham non siano ...FIRENZE, 03 FEB - Un 37enne è stato denunciato dalla Digos di Firenze per aver affisso lo striscione a firma dei tifosi Viking della Juve apparso domenica scorsa sulle cancellate dello stadio Franchi, ...