Advertising

forumJuventus : Formazioni #JuveVerona ore 20,45.GdS: 'Allegri verso il 4-3-3 con il tridente d'attacco Dybala, Vlahovic e Morata.… - DiMarzio : .@juventus I Le probabili scelte di Massimiliano #Allegri per il match contro l'@HellasVeronaFC ?? - GiovaAlbanese : #Morata alla #Juventus fino al termine della stagione - insieme a #Vlahovic e #Dybala - vale un altro colpo di… - sportli26181512 : Juventus, su Morata non c'è solo Barcellona: Il futuro di Alvaro Morata è ancora tutto da decifrare. La permanenza… - AmatGaye4 : RT @forumJuventus: Formazioni #JuveVerona ore 20,45.GdS: 'Allegri verso il 4-3-3 con il tridente d'attacco Dybala, Vlahovic e Morata. Esord… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Morata

Commenta per primo Il futuro di Alvaroè ancora tutto da decifrare. La permanenza allasembra lontana dopo l'arrivo di Dusan Vlahovic e sulla punta spagnola rimane l'intesse del Barcellona ma non solo, sul classe '92ci ...- Verona: probabili formazioni e tv: Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Zakaria, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic,. Allenatore: Allegri. Verona : Montipò; ...Su Bremer ci sono anche Inter, Milan e Napoli. Intanto è sempre più difficile che Morata resti". "La Juventus non è intenzionata a riscattarlo alla cifra di 35 milioni e quindi con ogni probabilità ...La Juventus affronterà stasera l'Hellas Verona nel posticipo ... Centrocampisti: Arthur, McKennie, Rabiot, Zakaria. Attaccanti: Vlahovic, Morata, Dybala, Kean, Kaio Jorge, Aké.