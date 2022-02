Green Pass, “Purtroppo dobbiamo farlo”: l’annuncio gela il sangue (Di lunedì 7 febbraio 2022) La prima certezza: il 31 marzo prossimo terminerà lo stato di emergenza. L'ultima proroga, di due mesi, varata dal governo Draghi è stata possibile con un atto dell'esecutivo. Terminato il periodo massimo di 24 mesi (più la proroga di 60 giorni), serve ora una legge approvata dal Parlamento per allungare la durata dello stato eccezionale. A oggi non c'è alcun elemento che possa spingere in questa direzione: i dati sono in netto miglioramento. E il governo ha fatto capire che si procederà velocemente verso il ritorno alla normalità. Con la fine dello stato di emergenza potrebbero essere riviste tutte le misure varate nei mesi scorsi (obbligo vaccinale e Green Pass rafforzato) la cui scadenza scavallerebbe il 31 marzo. C'è un primo nodo da sciogliere: con lo stop allo stato di emergenza è possibile tenere in vita l'obbligo vaccinale per gli ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 7 febbraio 2022) La prima certezza: il 31 marzo prossimo terminerà lo stato di emergenza. L'ultima proroga, di due mesi, varata dal governo Draghi è stata possibile con un atto dell'esecutivo. Terminato il periodo massimo di 24 mesi (più la proroga di 60 giorni), serve ora una legge approvata dal Parlamento per allungare la durata dello stato eccezionale. A oggi non c'è alcun elemento che possa spingere in questa direzione: i dati sono in netto miglioramento. E il governo ha fatto capire che si procederà velocemente verso il ritorno alla normalità. Con la fine dello stato di emergenza potrebbero essere riviste tutte le misure varate nei mesi scorsi (obbligo vaccinale erafforzato) la cui scadenza scavallerebbe il 31 marzo. C'è un primo nodo da sciogliere: con lo stop allo stato di emergenza è possibile tenere in vita l'obbligo vaccinale per gli ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Treviso, multato perché al lavoro senza Green pass: 38enne si dà fuoco in piazza #greenpass #treviso #lavoro… - VittorioSgarbi : Morti di Stato. - NicolaPorro : Contraddizioni e discriminazioni passate sottotraccia nell’ultimo decreto. Ce ne parlano @pbecchi e Giuseppe Palma… - Domenic09598472 : @Capezzone 21 febbraio alla camera si decide se ci va il greenpass rafforzato (quindi niente più tampone per lavora… - valedido_91 : RT @Controcorrentv: 'Se io non avessi fatto il tampone stamattina, sarei andato in giro con il mio green pass ad infettare tutti quanti' P… -