Giampaolo: «Sensi mi è piaciuto un casino. Preoccupato per Gabbiadini»

Le parole del tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine del match vinto contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. 

VITTORIA – «Sono stato fortunato per questo esordio. I quattro difensori li ho allenati per due o tre anni e mi conoscevano, Rincon l'ho avuto al Torino, Candreva anche. Non ho dovuto ricominciare da capo. La partita mi è piaciuta molto, ma sono in pensiero per Manolo. Non penso più alla gara di oggi, ce ne sono altre da giocare. Quattro a zero è magari un risultato troppo rotondo. Nei contenuti la Sampdoria ha fatto bene. Non è solo il palleggio: lo spirito, lo stare dentro alla partita con il piano mentale. Il Sassuolo lo conosciamo, sono pericolosi. Hanno tanti giocatori da uno contro uno. Avevamo bisogno di punti più del Sassuolo».

