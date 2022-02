Advertising

Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Gasperini: “Il tocco di braccio di Pereiro lo hanno visto tutti. Col Var siamo sfortunati..:” #AtalantaCagliari https://t.… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Gasperini: “Il tocco di braccio di Pereiro lo hanno visto tutti. Col Var siamo sfortunati..:” #AtalantaCagliari https://t.… - sportli26181512 : Gasperini: 'Il tocco di braccio di Pereiro lo hanno visto tutti. Col Var siamo sfortunati...': Gasperini: 'Il tocco… - Gazzetta_it : Gasperini: “Il tocco di braccio di Pereiro lo hanno visto tutti. Col Var siamo sfortunati..:” #AtalantaCagliari - CentotrentunoC : #AtalantaCagliari ? Così Gian Piero #Gasperini sul primo gol segnato da #Pereiro che ha svoltato la gara del Gewi… -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini tocco

La Gazzetta dello Sport

analizza con freddezza la sconfitta col Cagliari: 'Abbiamo avuto la partita in mano nel primo tempo ma giocando con poca qualità, specialmente sugli ultimi passaggi e nelle conclusioni. Poi ...Segue un check del Var per un possibiledi mano del giocatore rossoblù, ma il gol viene ... l'arbitro estrae il cartellino rosso , l'Atalanta rimane in 10 eè costretto a togliere ...L’allenatore recrimina sul gol di Pereiro viziato da un tocco col braccio dell’uruguaiano: “Gli episodi possono cambiare le partite, pesano. Abbiamo la sensazione che ci sia uno stop col braccio di ...Le dichiarazioni di Gasperini a Sky Sport. PRESTAZIONE – «Dobbiamo diventare ... Ci sono tre immagini in cui si vede che la stoppa di mano e poi ce n’è una che sembra che non tocchi. Gli episodi ...