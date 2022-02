Fiorentina-Lazio 0-3, Sarri: «Era dal primo anno di Napoli che non mi divertivo così tanto» (Di domenica 6 febbraio 2022) La Lazio di Maurizio Sarri ha stracciato la Fiorentina orfana di Vlahovic 3-0 al Franchi. Un trionfo, per il tecnico biancoceleste, che nel post partita ha commentato la vittoria «Dal primo anno di Napoli non mi divertivo così tanto. Questa squadra era in crescita da diverso tempo, ma gli allenamenti di questa sosta ci hanno portato a un livello più alto. Con la Fiorentina abbiamo messo più qualità del solito ed è arrivato il risultato pieno». Al Franchi, col Napoli, Sarri perse uno scudetto lasciato in albergo. Lo ha ricordato. «Non solo è la prima volta che vinco al Franchi, ma qui ci ho persino rimesso uno scudetto». E su Immobile: «Abbiamo un attaccante che fa 30 ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 6 febbraio 2022) Ladi Maurizioha stracciato laorfana di Vlahovic 3-0 al Franchi. Un trionfo, per il tecnico biancoceleste, che nel post partita ha commentato la vittoria «Daldinon mi. Questa squadra era in crescita da diverso tempo, ma gli allenamenti di questa sosta ci hportato a un livello più alto. Con laabbiamo messo più qualità del solito ed è arrivato il risultato pieno». Al Franchi, colperse uno scudetto lasciato in albergo. Lo ha ricordato. «Non solo è la prima volta che vinco al Franchi, ma qui ci ho persino rimesso uno scudetto». E su Immobile: «Abbiamo un attaccante che fa 30 ...

