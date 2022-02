Covid, verso un calo dei contagi dalla seconda metà di febbraio: l'analisi (Di domenica 6 febbraio 2022) Secondo l'analisi di Carlo La Vecchia, docente di Statistica medica dell'Università di Milano, nelle prossime settimane il numero dei contagi potrebbe continuare a diminuire, mentre a fine marzo potrebbe ridursi il carico sugli ospedali. Ma è ancora presto per veder scendere il numero dei decessi Leggi su tg24.sky (Di domenica 6 febbraio 2022) Secondo l'di Carlo La Vecchia, docente di Statistica medica dell'Università di Milano, nelle prossime settimane il numero deipotrebbe continuare a diminuire, mentre a fine marzo potrebbe ridursi il carico sugli ospedali. Ma è ancora presto per veder scendere il numero dei decessi

