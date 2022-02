Colantuono: «Salernitana, comincia un nuovo campionato. Battiamo lo Spezia» (Di domenica 6 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico dei granata Stefano Colantuono in conferenza stampa alla vigilia del match con lo Spezia. NUOVA STAGIONE – «È parzialmente così perchè sono arrivati tanti altri giocatori, comincia una sorta di nuovo campionato che deve vederci protagonisti per quello che è il nostro tipo di campionato, a cominciare da domani, gara molto importante. Spero che ci facciano recuperare poi le altre due partite. Dobbiamo rimanere agganciati al treno della salvezza». NUOVI ARRIVATI – «La rosa è cresciuta dal punto di vista numerico, ci sono più scelte, c’è più competizione. Finora siamo stati anche sfortunati per altri problemi oltre al Covid, con gli infortuni muscolari di Ruggeri e Mamadou Coulibaly. In virtù di questi infortuni e del Covid che è ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico dei granata Stefanoin conferenza stampa alla vigilia del match con lo. NUOVA STAGIONE – «È parzialmente così perchè sono arrivati tanti altri giocatori,una sorta diche deve vederci protagonisti per quello che è il nostro tipo di, are da domani, gara molto importante. Spero che ci facciano recuperare poi le altre due partite. Dobbiamo rimanere agganciati al treno della salvezza». NUOVI ARRIVATI – «La rosa è cresciuta dal punto di vista numerico, ci sono più scelte, c’è più competizione. Finora siamo stati anche sfortunati per altri problemi oltre al Covid, con gli infortuni muscolari di Ruggeri e Mamadou Coulibaly. In virtù di questi infortuni e del Covid che è ...

