Cagliari show a Bergamo, Pereiro abbatte l'Atalanta e rilancia i rossoblù

Prosegue la maledizione interna per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Seconda sconfitta in tre gare di campionato davanti al proprio pubblico, il Cagliari passa a Bergamo 2 - 1 grazie alla doppietta ...

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari show Cagliari show a Bergamo, Pereiro abbatte l'Atalanta e rilancia i rossoblù La partita segue un copione scontato, scritto praticamente alla vigilia: Atalanta in possesso della sfera e Cagliari chiuso a tripla mandata. I padroni di casa impongono il proprio ritmo col ...

Serie A, l’Atalanta crolla contro il Cagliari: Gaston Pereiro show CalcioMercato.it Voti fantacalcio | Atalanta-Cagliari: Pereiro show, bene Palomino e Bellanova. Flop Musso e Djimsiti Voti fantacalcio Atalanta-Cagliari – Il lunch match della 24^ giornata si chiude con la vittoria a sorpresa del Cagliari sul campo dell’Atalanta. I sardi si impongono per 2-1 al termine di una gara ...

