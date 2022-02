Avanti un altro! Pure di sera: gli ospiti della quarta puntata, stasera su Canale 5 (Di domenica 6 febbraio 2022) Stasera su Canale 5 alle 21:30 torna Avanti un altro! Pure di sera, il game-show condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti: ecco gli ospiti della quarta puntata. Stasera su Canale 5 alle 21:30 si rinnova l'appuntamento con la nuova stagione di Avanti un altro! Pure di sera, condotta naturalmente da Paolo Bonolis, tra gli ideatori del format, affiancato da Luca Laurenti. Questa settimana le categorie che si giocheranno il tutto per tutto per aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale saranno Bel Paese e Rivoluzionari. Per le due squadre scenderanno in campo anche Samantha De Grenet e Costantino Vitagliano. Tra gli ... Leggi su movieplayer (Di domenica 6 febbraio 2022) Stasu5 alle 21:30 tornaundi, il game-show condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti: ecco gli. Stasu5 alle 21:30 si rinnova l'appuntamento con la nuova stagione diundi, condotta naturalmente da Paolo Bonolis, tra gli ideatori del format, affiancato da Luca Laurenti. Questa settimana le categorie che si giocheranno il tutto per tutto per aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale saranno Bel Paese e Rivoluzionari. Per le due squadre scenderanno in campo anche Samantha De Grenet e Costantino Vitagliano. Tra gli ...

Advertising

simonebaldelli : Qualcuno la 'sessione parlamentare sulle #riforme' l'aveva proposta nel 2019 per non trovarsi oggi in queste condiz… - MulherDeCornoDa : RT @modenavolley: #TrentoModena La reazione dei gialli si sente e si vede: portano il match al tie-break dopo un altro set dominato. Avant… - Davide46_ : @domaniottemS Guardando Avanti un altro - 1987_Lorenza : RT @BaLoRdO61: Avanti un altro - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV 6 FEBBRAIO 2022: PAPA FRANCESCO A CHE TEMPO CHE FA, L'AMICA GENIALE, AVANTI UN ALTRO -