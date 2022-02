Amore, famiglia, patria: a Sanremo con Mahmood e Blanco vince la tradizione che non t’aspetti (video) (Di domenica 6 febbraio 2022) Strano ma vero, nell’edizione di Sanremo 2022 della trasgressione, dei messaggi ideologici e dei sermoni radical chic, hanno vinto l’Amore, la famiglia e (pensate un po’) persino la patria. Hanno vinto Mahmood e Blanco, i trionfatori annunciati (e meritati). Basti pensare che il loro brano Brividi è già in cima a tutte le classifiche on line. La coppia “fluida” del bacio alla prima serata, subito dopo la vittoria, si è liquefatta, dimostrandosi per quello che era. Un colpo di teatro a beneficio di fotografi e giornalisti. Non è un caso che Blanco, al secolo Riccardo Fabbriconi, abbia dedicato a caldo la vittoria alla fidanzata, Giulia Lisioli. Subito dopo è scattato l’abbraccio alla mamma e al papà in sala. «Da piccolo li facevo dannare, vederli piangere e abbracciarli ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 6 febbraio 2022) Strano ma vero, nell’edizione di2022 della trasgressione, dei messaggi ideologici e dei sermoni radical chic, hanno vinto l’, lae (pensate un po’) persino la. Hanno vinto, i trionfatori annunciati (e meritati). Basti pensare che il loro brano Brividi è già in cima a tutte le classifiche on line. La coppia “fluida” del bacio alla prima serata, subito dopo la vittoria, si è liquefatta, dimostrandosi per quello che era. Un colpo di teatro a beneficio di fotografi e giornalisti. Non è un caso che, al secolo Riccardo Fabbriconi, abbia dedicato a caldo la vittoria alla fidanzata, Giulia Lisioli. Subito dopo è scattato l’abbraccio alla mamma e al papà in sala. «Da piccolo li facevo dannare, vederli piangere e abbracciarli ...

SorryNs : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 05.02.2022 Miriam, una delle cucciole di Marta, è andata a casa. Una cagnolina dolcissima che porterà tanto amore… - 24sere : Amore puro..siete la vostra forza e felicità..siete una famiglia..per mano..sempre..#prelemi @pierpaolopretel… - 24sere : Il vostro amore è la vostra forza..siete una famiglia..per mano..sempre..#prelemi @pierpaolopretel @GiuliaSalemi93 - SecolodItalia1 : Amore, famiglia, patria: a Sanremo con Mahmood e Blanco vince la tradizione che non t’aspetti (video)… - UomoDario : UN MODO PER DIMENTICARE UNA PERSONA CHE SI HA DIPENDENZA AFFETTIVA C'È È L'AMORE IN FAMIGLIA CHE DEVE CRESCERE E SE… -