Allarme minorenni: il 6,5% fa parte di una banda, il 16% ha commesso atti vandalici (Di domenica 6 febbraio 2022) Mentre in diverse città è Allarme per la criminalità di gruppo che lega i giovanissimi, anche dai dati dell'Osservatorio nazionale sull'adolescenza emerge una fotografia preoccupante. Secondo la procuratrice capo dei minori di Brescia Tondino, danneggiamenti, furti, ricettazioni, rapine, estorsioni, risse, lesioni, diffusioni di immagini pornografiche sui social sono i reati più commessi: "Sono ragazzi con deficit educativi o gravi problemi in famiglia riconosciuti tardi". In Italia nel 2020 circa 30mila denunciati

