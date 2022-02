9h Kyalami | finale italo-tedesco in Sudafrica

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 6 febbraio 2022) La tappadella Intercontinental GT Challenge 2021, la 9h di, si svolge nel 2022: è l’effetto pandemia, che ancora coinvolge il mondo delle corse (e non solo). In, tra una pista difficile ed un meteo capriccioso, si consuma la battaglia tra Ferrari e Audi per decretare la regina delle Gran Turismo. E alla fine vincono entrambe: la Rossa si porta a casa il titolo piloti, con il trio composto da Miguel Molina, Alessandro Pier Guidi e Come Ledogar, mentre la casa di Inglostadt conquista già alla sesta ora il campionato costruttori. Cosa succede alla 9h di? Sul fronte piloti, Pier Guidi, Molina e Ledogar sono in lotta diretta con Timur Boguslavskiy. Il russo è alla guida di una Mercedes AMG GT3 del team AKKA, assieme agli ufficiali Jules Gounon ed il nostro Raffaele Marciello. Il trio ...