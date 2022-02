70esimo del regno di Elisabetta, gli auguri di Boris Johnson (Di domenica 6 febbraio 2022) LONDRA – Alla Regina Elisabetta, in occasione del 70esimo anniversario del suo regno, sono giunti gli auguri di Boris Johnson (foto) nonché dei suoi due predecessori a Downing street 10, Theresa May e David Cameron. “Rendo omaggio ai suoi molti anni di servizio e non vedo l’ora di riunirci come paese per celebrare il suo storico regno storico in estate”, ha scritto il premier britannico su Twitter. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 6 febbraio 2022) LONDRA – Alla Regina, in occasione delanniversario del suo, sono giunti glidi(foto) nonché dei suoi due predecessori a Downing street 10, Theresa May e David Cameron. “Rendo omaggio ai suoi molti anni di servizio e non vedo l’ora di riunirci come paese per celebrare il suo storicostorico in estate”, ha scritto il premier britannico su Twitter. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : 70esimo del regno di Elisabetta, gli auguri di Boris Johnson - Lopinionista : Elisabetta celebra privatamente il 70esimo del suo regno - RedaFree_it : ???L'annuncio della Regina #Elisabetta è arrivato nel giorno del 70esimo anno del suo regno - FondiMusic : Il #6febbraio del 1952, a seguito della morte di Giorgio VI, #Elisabetta II diventa regina del Regno Unito. In occa… - Rodolfo34113504 : Fin'ora non ho visto un milanista parlare in modo oggettivo di ieri, ok la vittoria, ma la partita com'è stata? fin… -