Ternana-Reggina- 2-0: le Fere graffiano gli Amaranto

Oggi 5 Febbraio 2022 nello Stadio Liberati alle ore 14:00 si è disputata la partita Ternana-Reggina valida per la 21 giornata di Serie B. Già dopo 20 minuti dall'inizio del primo parziale i padroni di casa si trovavano con due reti di vantaggio sugli avversari che assistevano inermi al possesso palla aggressivo della Ternana. Gli artefici di questa impresa di forza sono stati Pettinari e Palumbo che hanno attaccato come leoni riuscendo a segnare. La Reggina ha provato a smuovere le acque, ma era troppo debole per riuscire ad imporsi e in questa modo arriva la seconda partita consecutiva persa in trasferta. Le cose iniziano a farsi pericolose.

