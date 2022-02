“Si sono baciati”: Barù scatena il panico in casa, beccati in maniera palese (Di sabato 5 febbraio 2022) Il gieffino Barù e il bacio galeotto nella casa del GF Vip, è successo davvero: ecco tutti i dettagli della situazione. Barù al Gf Vip (screenshot Twitter)Durante la serata di ieri, i gieffini hanno organizzato una festa in love boat. Tra balli, canti e vino il party è ben presto degenerato, avvicinando “nemici” e nuove coppie. Sotto lo sguardo stupito di tutti, Soleil si è concessa un ballo con la sua nemesi Delia, Sophie e Alessandro hanno chiarito i loro dissidi scambiandosi baci passionali e Barù sembra essersi avvicinato ad una gieffina in particolare. Si tratta di Delia Duran, che a quanto pare ha deciso di concedersi del tutto “all’amore libero”. Durante i balli sfrenati, infatti, la new entry Gianluca avrebbe confessato a Soleil di aver assistito ad un bacio galeotto tra la Duran e ... Leggi su specialmag (Di sabato 5 febbraio 2022) Il gieffinoe il bacio galeotto nelladel GF Vip, è successo davvero: ecco tutti i dettagli della situazione.al Gf Vip (screenshot Twitter)Durante la serata di ieri, i gieffini hanno organizzato una festa in love boat. Tra balli, canti e vino il party è ben presto degenerato, avvicinando “nemici” e nuove coppie. Sotto lo sguardo stupito di tutti, Soleil si è concessa un ballo con la sua nemesi Delia, Sophie e Alessandro hanno chiarito i loro dissidi scambiandosi baci passionali esembra essersi avvicinato ad una gieffina in particolare. Si tratta di Delia Duran, che a quanto pare ha deciso di concedersi del tutto “all’amore libero”. Durante i balli sfrenati, infatti, la new entry Gianluca avrebbe confessato a Soleil di aver assistito ad un bacio galeotto tra la Duran e ...

Biancabhx : RT @itsteaatime: ??BARÙ HA APPENA SMONTATO TUTTO DICENDO CHE NON SI SONO BACIATI?? #jeru - 4_carillon : @ErikaBarnaba Non si sono baciati Delia e Barù ma Jess-Sophie-Ale. - fra2301 : RT @NomoreSoleil: #gfvip Ma che sta dicendo Gianluca ? ???? Questo è un altro che sta fuori come un balcone , ci sono tremila video dove lu… - _vicio_01 : @oltrelaltamarea Gianluca peró dovrebbe mettersi gli occhiali , come fa ha dire si sono baciati se non è così #gfvip - nessunnomee : RT @itsteaatime: ??BARÙ HA APPENA SMONTATO TUTTO DICENDO CHE NON SI SONO BACIATI?? #jeru -