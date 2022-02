(Di sabato 5 febbraio 2022) AGI - Ancora unaad una rivendita di tabacchi in via Toberio Solisi a San Severo, nel Foggiano. È lache l'attività commerciale subisce negli ultimi quattro. Venerdì pomeriggio una persona, armata di una pistola e con il volto coperto, è entrata nell'esercizio commerciale facendosi consegnare quanto contenuto nel registratore di cassa. Poi è fuggito. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri: al vaglio anche le immagini delle telecamere di sicurezza del quartiere. L'ultimaai ddellarivendita di tabacchi è stata messa a segno il 23 dicembre del 2021 ad opera di tre persone. “Abbiamo molta paura, perché sino ad ora è andata bene. Ma in futuro non lo sappiamo perché siamomercè di questa gente”. ...

Advertising

sulsitodisimone : Settima rapina in 4 anni alla stessa tabaccheria a San Severo - holvdmeniall : no comunque continuo a ripeterlo, la settima posizione provvisoria di michele è una rapina -

Ultime Notizie dalla rete : Settima rapina

... sono alle prese con due omicidi maturati in modo molto diverso: nel primo caso durante una... Sviluppata da Daisy Coulam, la serie è già stata rinnovata per lastagione, che è ...... "L'uscita dalle officine Lumière", "L'innaffiatore innaffiato" " ma anche "La grandeal ...quello di dare l'opportunità di vedere al cinema i capolavori che hanno fatto la storia della...Non c'è pace per un tabaccaio di San Severo, in provincia di Foggia. Per la settima volta in quattro anni ieri pomeriggio è stato rapinato nella sua attività di via Tiberio Solis. Un malvivente, ...San Severo (Foggia), 05/02/2022 - (radionorba) Rapinato sette volte in quattro anni, una media di due episodi l’anno.