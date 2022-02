Sanremo, Amadeus verso la conferma per la prossima edizione: il conduttore esce allo scoperto (Di sabato 5 febbraio 2022) Il conduttore Amadeus, visto l’enorme successo verso la conferma per la prossima edizione: ecco i dettagli della vicenda Un successo clamoroso quello del Festival di Sanremo 2022, un Festival condotto dal direttore artistico Amadeus con delle co-conduttrici degne di caratteristiche professionali che le hanno contraddistinte dal resto come la bellissima Drusilla Foer, Lorena Cesarini, Ornella Muti, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. Un Sanremo ricco di sorprese, di talenti e di buona musica grazie alla professionalità dell’ormai padrone di casa Amadeus che, da circa tre edizioni regala alla televisione italiana e al Festival dei momenti di alto share, quasi 54.1% con quasi 9.360.000 spettatori. ... Leggi su topicnews (Di sabato 5 febbraio 2022) Il, visto l’enorme successolaper la: ecco i dettagli della vicenda Un successo clamoroso quello del Festival di2022, un Festival condotto dal direttore artisticocon delle co-conduttrici degne di caratteristiche professionali che le hanno contraddistinte dal resto come la bellissima Drusilla Foer, Lorena Cesarini, Ornella Muti, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. Unricco di sorprese, di talenti e di buona musica grazie alla professionalità dell’ormai padrone di casache, da circa tre edizioni regala alla televisione italiana e al Festival dei momenti di alto share, quasi 54.1% con quasi 9.360.000 spettatori. ...

