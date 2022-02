Sanremo 2022, si sente male uno dei grandi favoriti per la vittoria: paura tra i fan (Di sabato 5 febbraio 2022) Grande paura nel pomeriggio di Sanremo, con uno dei protagonisti della kermesse che ha accusato un malore: cos’è successo e le sue condizioni. Tra i grandi nomi in gara a Sanremo troviamo senza ombra di dubbio Mahmood che sta stupendo con la sua ‘Brividi’ in collaborazione con Blanco. Nel pomeriggio, però, il cantante è stato L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 5 febbraio 2022) Grandenel pomeriggio di, con uno dei protagonisti della kermesse che ha accusato un malore: cos’è successo e le sue condizioni. Tra inomi in gara atroviamo senza ombra di dubbio Mahmood che sta stupendo con la sua ‘Brividi’ in collaborazione con Blanco. Nel pomeriggio, però, il cantante è stato L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - fanpage : La quarta serata di #Sanremo2022, dedicata a cover e duetti, è stata seguita da più di 11 milioni di spettatori, co… - marcoluci1 : RT @tvblogit: Sanremo 2022, lo show di Morandi e Jovanotti è da veri superospiti (ma poi si esagera) -