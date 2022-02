Sanremo 2022, Sabrina Ferilli: “Quando è arrivata la chiamata per il Festival stavo intronata dal cortisone. Ho proposto ad Amadeus di spogliarci” – VIDEO (Di sabato 5 febbraio 2022) “stavo intronata dal cortisone per la cervicale e Quando mi ha chiamato Lucio Presta (manager di Amadeus, ndr) per fare Sanremo ero talmente in trance ho detto sì, ma poi mi ha preso il dubbio che non mi avesse chiesto niente un cazzo di nessuno”. È l’aneddoto raccontato da Sabrina Ferilli, a modo suo, in conferenza stampa a Sanremo, ricordando Quando le è arrivata la chiamata con l’invito al Festival. “Mi chiedevo: ma sarà vero? Non sapevo come farmela confermare, anche perché Quando dici sì a Sanremo sei come catturato da una squadra del Kgb: non parlare con nessuno, neanche con i tuoi genitori, sai quelle cose da 007…poi ho preso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) “dalper la cervicale emi ha chiamato Lucio Presta (manager di, ndr) per fareero talmente in trance ho detto sì, ma poi mi ha preso il dubbio che non mi avesse chiesto niente un cazzo di nessuno”. È l’aneddoto raccontato da, a modo suo, in conferenza stampa a, ricordandole èlacon l’invito al. “Mi chiedevo: ma sarà vero? Non sapevo come farmela confermare, anche perchédici sì asei come catturato da una squadra del Kgb: non parlare con nessuno, neanche con i tuoi genitori, sai quelle cose da 007…poi ho preso ...

