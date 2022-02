Sanremo 2022, Sabrina Ferilli: «Ho proposto un trenino brasiliano» (Di sabato 5 febbraio 2022) L'ultima serata del Festival di Sanremo, in onda sabato 5 febbraio 2022, vede accanto ad Amedeus l'attrice Sabrina Ferilli. La simpatica romana, intervenuta nel corso della conferenza stampa che precede la messa in scena, ha dichiarato di essere pronta per regalare ai telespettatori uno spettacolo di puro divertimento. Sanremo 2022: Sabrina Ferilli pronta per la serata Il Festival di Sanremo 2022 è arrivato alla serata conclusiva e Amadeus può dirsi più che soddisfatto del lavoro portato in scena. Nonostante l'assenza dell'amico fidato Fiorello, che ha partecipato soltanto alla prima serata, il conduttore e direttore artistico è riuscito a registrare picchi di share da record. In occasione del quinto e ultimo ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 5 febbraio 2022) L'ultima serata del Festival di, in onda sabato 5 febbraio, vede accanto ad Amedeus l'attrice. La simpatica romana, intervenuta nel corso della conferenza stampa che precede la messa in scena, ha dichiarato di essere pronta per regalare ai telespettatori uno spettacolo di puro divertimento.pronta per la serata Il Festival diè arrivato alla serata conclusiva e Amadeus può dirsi più che soddisfatto del lavoro portato in scena. Nonostante l'assenza dell'amico fidato Fiorello, che ha partecipato soltanto alla prima serata, il conduttore e direttore artistico è riuscito a registrare picchi di share da record. In occasione del quinto e ultimo ...

