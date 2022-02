Sanremo 2022, Mahmood e Blanco: “Gianni Morandi è arrivato e ci ha smer***o: ‘Ehi ragazzi, non diciamo ca**ate'” (Di sabato 5 febbraio 2022) Che combinano Mahmood, Blanco e Gianni Morandi dietro le quinte del Festival di Sanremo? Il terzetto, protagonista assoluto di questa edizione della kermesse e super favorito per il podio, si è reso protagonista di un divertente siparietto. A raccontare quanto accaduto sono stati proprio Mahmood e Blanco, durante un’intervista radiofonica: “Mentre stavamo dicendo a tutti che eravamo qui per divertirci, lui è arrivato e ci ha smer**to: ‘Ehi, ragazzi, non diciamo ca**ate. Nessuno è qui per divertirsi'”, hanno svelato i due, spiegando che il tutto si è svolto nel clima goliardico dei camerini, mentre si cercava di stemperare l’ansia che prima delle esibizioni è sempre palpabile. Quindi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Che combinanodietro le quinte del Festival di? Il terzetto, protagonista assoluto di questa edizione della kermesse e super favorito per il podio, si è reso protagonista di un divertente siparietto. A raccontare quanto accaduto sono stati proprio, durante un’intervista radiofonica: “Mentre stavamo dicendo a tutti che eravamo qui per divertirci, lui èe ci ha smer**to:, non. Nessuno è qui per divertirsi'”, hanno svelato i due, spiegando che il tutto si è svolto nel clima goliardico dei camerini, mentre si cercava di stemperare l’ansia che prima delle esibizioni è sempre palpabile. Quindi ...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - Italia_Notizie : Sanremo 2022, Morgan: “Michele Bravi è un artista, Morandi e Jovanotti se lo scordano”. Poi ai giornalisti: “Usate… - neapel6774 : A volte i preti farebbero bene a tacere e fare fatti, non comizi. Sanremo, don Fabrizio Gatta: 'Achille Lauro ce… -