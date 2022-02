Sanremo 2022: il meglio e il peggio della quarta puntata (Di sabato 5 febbraio 2022) Questo è il Festival in cui tutto, o quasi, pare possibile. L’arrivo all’ultimo minuto di Fiorello, l’effetto Zalone sugli ascolti, Mattarella che chiama Amadeus per complimentarsi. E quando le sorprese sembravano finite, nella quarta serata di Sanremo 2022, quella dedicata alla cover, ecco spuntare a sorpresa all’Ariston Jovanotti per duettare con Gianni Morandi (e vincono la serata battendo Mahmood e Blanco) e per supportare l’amico Amadeus. Il risultato? Una serata ad alto tasso di ritmo ed energia, con una sorprendente Maria Chiara Giannetta co-conduttrice che si conferma uno dei personaggi più sorprendenti della tv e della serialità. CHE SHOW GIANNETTA E LASTRICO! Miracolo: a Sanremo c'è pure chi riesce a far ridere (e con poco). Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico – ... Leggi su panorama (Di sabato 5 febbraio 2022) Questo è il Festival in cui tutto, o quasi, pare possibile. L’arrivo all’ultimo minuto di Fiorello, l’effetto Zalone sugli ascolti, Mattarella che chiama Amadeus per complimentarsi. E quando le sorprese sembravano finite, nellaserata di, quella dedicata alla cover, ecco spuntare a sorpresa all’Ariston Jovanotti per duettare con Gianni Morandi (e vincono la serata battendo Mahmood e Blanco) e per supportare l’amico Amadeus. Il risultato? Una serata ad alto tasso di ritmo ed energia, con una sorprendente Maria Chiara Giannetta co-conduttrice che si conferma uno dei personaggi più sorprendentitv eserialità. CHE SHOW GIANNETTA E LASTRICO! Miracolo: ac'è pure chi riesce a far ridere (e con poco). Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico – ...

