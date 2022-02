Sanremo 2022, i migliori look maschili della finale (Di sabato 5 febbraio 2022) Amadeus Amadeus a Sanremo (day5) Daniele VenturelliCome sempre in Gai Mattiolo, Ama stasera parte con una giacca di un bel blu con inserti di paillettes un po' seriosa, che purtroppo non stupisce come ci si sarebbe aspettati per una finale. Chissà che tenga in serbo qualche sorpresa per il primo cambio. Matteo Romano Matteo Romano a Sanremo (day5) Daniele VenturelliEleganza senza stravaganza, completo nero Emporio Armani con un fit più slim rispetto alle altre serate che ricorda momenti indie metà 2000. Cute. Rkomi Rkomi a Sanremo (day5) Daniele VenturelliPiù sexy di ieri nonostante (o proprio perché) coperto di pelle nera da capo a piedi con cravattino texano. Leather vibes anche un po' Tom of Finland. Tutto Etro. Leggi su gqitalia (Di sabato 5 febbraio 2022) Amadeus Amadeus a(day5) Daniele VenturelliCome sempre in Gai Mattiolo, Ama stasera parte con una giacca di un bel blu con inserti di paillettes un po' seriosa, che purtroppo non stupisce come ci si sarebbe aspettati per una finale. Chissà che tenga in serbo qualche sorpresa per il primo cambio. Matteo Romano Matteo Romano a(day5) Daniele VenturelliEleganza senza stravaganza, completo nero Emporio Armani con un fit più slim rispetto alle altre serate che ricorda momenti indie metà 2000. Cute. Rkomi Rkomi a(day5) Daniele VenturelliPiù sexy di ieri nonostante (o proprio perché) coperto di pelle nera da capo a piedi con cravattino texano. Leather vibes anche un po' Tom of Finland. Tutto Etro.

